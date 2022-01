Titelverdediger Yan Bingtao sneuvelt op Masters in eerste ronde tegen Mark Williams

Yan Bingtao (WS-15) zal het Masters snooker geen tweede jaar op rij winnen. In het Alexandra Palace van Londen verloor de 21-jarige Chinees zondag in de eerste ronde met 6-4 van de Welshman Mark Williams (WS-8), de toernooiwinnaar van 1998 en 2003.

Met breaks van 64, 71 en 57 kwam “Yan the Man” 0-2 en 1-3 voor, maar dan sloeg de motor van “The Welsh Potting Machine” aan. Met breaks van 63, 56, 62, 67, 64, 104 en 85 en ondanks nog een 122 century van Yan in het negende frame, beslechtte Williams het duel in zijn voordeel.

In de kwartfinales (best of 11) neemt de 46-jarige Williams het donderdag op tegen de winnaar van de partij tussen de Schot John Higgins (WS-6) en de Chinese UK Championship-winnaar Zhao Xintong (WS-9). Vorig jaar nam Yan in de finale met 10-8 de maat van Higgins.

Het Masters is na het wereldkampioenschap een van de belangrijkste toernooien op de kalender. Het is geen rankingtoernooi, maar vormt met het WK en het UK Championship wel de “Triple Crown”.