Napoli en Dries Mertens kunnen tegen Sampdoria nog eens winnen in eigen huis

Juan Jesus zag zijn openingsgoal na 35 minuten eerst nog teruggefloten worden door de VAR, maar Andrea Petagna (43.) had op slag van rust meer geluk. Na rust wijzigde de score niet meer. Dries Mertens speelde de volledige partij en mocht na het uitvallen van Lorenzo Insigne op het halfuur de kapiteinsband dragen.

De overwinning is een lichtpunt te noemen voor Mertens en co, aangezien de drie vorige thuiswedstrijden in competitieverband allemaal verloren gingen. Napoli staat derde in de stand met 43 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Atalanta volgt op de vierde plaats met twee punten (en een match) minder. Het haalde op hetzelfde moment verschroeiend uit bij Udinese: 2-6. Ex-Genkies Ruslan Malinovsky en Joakim Maehle deelden in de feestvreugde met elk een doelpunt.