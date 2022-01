Lars van der Haar neemt in Rucphen Nederlandse veldrittitel over van Mathieu van der Poel

Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) heeft zondag in Rucphen voor de derde keer de Nederlandse titel veldrijden veroverd. De 30-jarige van der Haar is de opvolger van Mathieu van der Poel, die de afgelopen zes edities van het NK won. Van der Poel heeft zijn veldritseizoen vanwege een rugblessure voortijdig beëindigd en ontbrak daarom.

Van der Haar werd in 2013 en 2014 ook al Nederlands kampioen. Daarna moest hij het op de NK’s steeds afleggen tegen Van der Poel. In Rucphen was Van der Haar bij afwezigheid van Van der Poel een klasse apart. Corné van Kessel eindigde op bijna een minuut als tweede. Het brons was voor Mees Hendrikx, die meteen ook de titel bij de beloften veroverde.

Van der Haar veroverde afgelopen najaar op de VAM-berg in Drenthe al de Europese titel. Voor de start van de nationale titelstrijd was hij desondanks gespannen. “Eigenlijk was ik nerveuzer dan ooit voor een NK. Ik voelde dat ik hier eigenlijk alleen maar kon verliezen”, vertelde hij na een uur alleen rondrijden op het afwisselende parcours van Rucphen, vermaard vanwege de zogenoemde carrousel. “Ik voelde dat ik snel een gaatje had. Ook op Van Kessel, dat had ik niet verwacht. Het was daarna zaak niet meer stil te vallen.”

Zo werd het een lang verhaal: alleen op kop, ook nog zonder publiek langs het parcours waardoor het vooral heel eentonig werd. “Ik telde de rondjes af. Het duurde lang en was best saai zonder toeschouwers. Ik ging mijn wedstrijd indelen in secties. De laatste twee ronden kon ik iets rustiger aandoen, gewoon mijn eigen tempo rijden. Het was overzichtelijk, ik kon precies zien waar mijn concurrenten reden.”

Eind deze maand vormt hij, bij afwezigheid van titelverdediger Mathieu van der Poel, samen met Van Kessel de beperkte Nederlandse inbreng bij de elite mannen op de WK in het Amerikaanse Fayetteville. Ook Wout van Aert ontbreekt waardoor de titelstrijd open ligt. “Het maakt me niet uit dat ze er niet zijn. Ik zou sowieso voor een podiumplaats gaan”, zei Van der Haar.

De regenboogtrui zou een toch al geslaagd seizoen perfect maken. Van der Haar: “Ik denk dat ik rond het EK beter was dan vandaag. Ik ga nu vooral heel hard trainen en focussen op het WK. Nog een trui pakken zou echt heel bijzonder zijn.”