Hasselt

De oproep van de overheid en experts om meer FFP2-maskers te dragen, is nu al merkbaar bij de leveranciers en apotheken. “De vraag naar FFP2-maskers is op enkele dagen tijd ontploft”, klinkt het bij leverancier Pharmes. De goedkopere FFP2-maskers zijn momenteel wel moeilijk te krijgen in ons land.