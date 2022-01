Bart Swings schaatst onhoudbaar naar nieuwe Europese titel op de massastart

Bart Swings heeft zijn status van topfavoriet helemaal waargemaakt. Onze landgenoot kroonde zich voor de tweede keer tot Europees kampioen op de massastart, de ‘mini marathon’ over zestien ronden. Swings bleef in Thialf Livio Wenger voor, en krijgt zo een extra boost aan vertrouwen richting de Winterspelen (4-20 februari).

Met de nummer 1 op zijn helm begon Swings aan zijn titelverdediging. Iedereen moest de eerste ronde afhaspelen in het kielzog van de Leuvenaar (die ook het Wereldbekerklassement leidt), waarna de massastart pas echt op gang werd geschoten.

De Nederlander Marcel Bosker pakte meteen de leiding in handen, in opdracht van kopman en ex-wereldkampioen Jorrit Bergsma. Maar er werd meteen aangevallen door enkele bedrijvige Wit-Russen. Swings hield zich echter rustig op de voorposten van het peloton en gleed steeds goed mee zonder in de wind te komen. Hij keek duidelijk naar de Nederlanders om het werk op te knappen, wat Bergsma al snel ging doen.

Alles leek perfect te verlopen voor onze landgenoot en dus was het wachten op zijn explosie in de laatste anderhalve ronde. Al gaf Bergsma er op vier ronden van het einde nog wel een stevige snok aan. Swings gleed mee, samen met de gevaarlijke Rus Zakharov. Swings dook in tweede positie de laatste ronde in en ging dan aan. Als een komeet won hij opnieuw. De rest stond niet op de foto.