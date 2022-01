REACTIES. Laurens Sweeck en Quinten Hermans zien indrukwekkende Van Aert: “De vogel was vrij snel gaan vliegen”

Vice-kampioen Laurens Sweeck: “Had liever langer blijven volgen”

“Mijn start was niet al te goed, al voelde ik wel dat ik meer en meer in de wedstrijd kwam”, gaf Sweeck te kennen na afloop. “Ik had natuurlijk liever iets beter gestart zodat ik ook langer kon volgen. sneller rijden ging niet lukken maar misschien wel even snel. De vogel was vrij snel gaan vliegen.”

“Ik denk dat het half wedstrijd was dat we met twee kwamen te zitten en dat was een mooi duo om samen naar de medailles te rijden. Maar ja Quinten maakte wat foutjes, ik denk dat hij ook wat pech had een keer want ik was hem plots kwijt op een gegeven moment maar dan heb ik ook niet getwijfeld.

Het WK van eind januari is nu het volgende waar Sweeck naartoe leeft. En misschien ook wel een wereldtitel. “Daar droomt iedereen van en dat is bij mij niet anders. Ik denk dat het wel realistisch is tegenover pidcock, geen enkele cross krijg je cadeau. Maar het geeft in ieder geval meer kansen voor ons nu Mathieu en Wout er niet bij zullen zijn. Dat is misschien een unieke kans”, besluit Sweeck.

Quinten Hermans: “Lag binnen de mogelijkheden om tweede te worden”

“Het lag binnen de mogelijkheden om nog tweede te worden. Ik denk dat ik één foutje te veel gemaakt heb. Ik rij mijn ketting eraf na een schakelfout van mezelf.”

Toon en ik volgden de eerste ronde en ik moest serieus mijn tenen uitkuisen en je weet dan dat er nog acht rondes te rijden zijn. Voor Wout gewoon zijn tempo, dus ja het was vrij indrukwekkend.”

“Eerst nog twee mooie wereldbekermanches die eraan komen. ik heb een goed plan om met de wedstrijdvorm naar amerika te trekken dus we gaan dat nu gewoon uitvoeren. Deze bronzen medaille is toch alvast een mooie opsteker om naar ginds te trekken.”