Politietussenkomst na tumult tijdens Landen-Tongeren B

Een lege zaal, maar toch veel tumult in de wedstrijd tussen Landen en Tongeren B.

Nadat er al enkele onsportieve en technische fouten werden gefloten voor zowel de thuisploeg als de bezoekers, werden de kapiteins in het derde quarter bij de scheidsrechters geroepen om hun ploegen te kalmeren. Dat had weinig effect.

“Na een tussen-twee situatie haalde Penneman (Landen) uit naar Neven (Tongeren B)”, vertelt Tongeren-coach Joris De Ceunynck. “Penneman werd bestraft met een technische fout en moest, omdat hij eerder al een onsportieve kreeg, de zaal verlaten. Hij weigerde, wat zorgde voor nog meer tumult. Bij de thuisaanhang mengden enkele stafleden zich in de debatten. Uiteindelijk werden er drie personen uit de zaal gezet.”

“Een kwartier na het tumult kon de wedstrijd opnieuw hervatten”, gaat De Ceunynck verder. “Dat zorgde voor een ommekeer in ons voordeel. Zes minuten voor het einde staakten de scheidsrechters de wedstrijd opnieuw nadat ze zich bedreigd voelden. De politie kwam tussenbeide en 45 minuten later kon de wedstrijd opnieuw hervat worden. Na nog enkele technische fouten legden we de overwinning vast aan de vrijworplijn.”

Quarters: 24-12, 21-13 (45-25), 15-26 (60-51), 18-31.

Tongeren B: VANDEWAL 9, SPAPEN 3, BERTRAND 9, VINKESTEIJN 4, PONSAERS 16, Buckinx 3, Neven 3, Claes 35.