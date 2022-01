Chaos in de Hoge Venen door sneeuw

Alle parkeerplaatsen tussen Baraque Michel en de gemeente Sourbrodt waren zondagochtend al overvol. En ook de wegen ernaar toe stonden helemaal vol, schrijft GrenzEcho. Hetzelfde verhaal is waar in de Hoge Venen. “Het is een chaos,” zei het toeristenbureau in Weismes aan SudInfo. Sinds 9.30 uur zondagochtend zijn de parkeerplaatsen er vol.

Op heel wat plaatsen in het oosten van het land kan er gelanglauft worden en op sommige plekken kunnen er ook sneeuwschoenen gehuurd worden om te wandelen. De skipistes van Elsenborn-Herzebösch en Losheimergraben zijn open en ook op de alpine piste van Ovifat zou men kunnen skiën, maar de kwaliteit van de poedersneeuw zou niet goed genoeg zijn om daar echt van te kunnen genieten.

(sgg)