Wout van Aert zet in stijl punt achter veldritseizoen: “Het was een kort en intens seizoen, maar ik ben enorm trots”

Het veldritseizoen van Wout van Aert zit erop: de 27-jarige renner van Jumbo-Visma nam afscheid van het veld met een nieuwe Belgische titel in het veld. Zijn vijfde al in totaal. Er stond opnieuw geen maat op Van Aert, die achteraf uiteraard trots was maar toch ook met een zuur gevoel achterblijft.

LEES OOK. Wout van Aert soleert naar vijfde Belgische titel, Looienaar Quinten Hermans pakt brons

Het plan van aanpak van Wout van Aert werd meteen duidelijk: alles geven. Van Aert schoot razendsnel uit de startblokken, en dat was geen toeval. “Ik wist dat als ik in begin eens alles op alles zou zetten, dat er achter mij voor de tweede plek zou gekoerst worden. Daar heb ik op gegokt, en dat heeft goed uitgepakt.”

Aanvankelijk kreeg Wout van Aert wel nog het gezelschap van Aerts die zelfs even het commando overnam in de tweede ronde, maar nadien duwde Van Aert het gaspedaal fors in. “Ik denk dat hij (Toon Aerts, red.) het bergje niet op geraakte en dat ik er dan voorbij liep. Daarna heb ik het tempo opgedreven op een moeilijk punt in het parcours, en dat ging perfect.”

Wout van Aert fietste iedereen in de vernieling en was zo in staat om zijn Belgische titel te verlengen. Het is al de vijfde keer dat Van Aert Belgisch kampioen wordt in het veld. “Dit betekent veel voor mij. Al voor een vijfde keer Belgisch kampioen: dat is een heel mooi aantal. Ik denk dat ik nu in een rijtje kom waar nog weinigen in de buurt komen. Ik zei het op voorhand ook al: ik hecht veel belang aan die trui. Ik mag er al een heel jaar mee rijden nu ik ook Belgisch kampioen op de weg ben, en het is één van de mooiste truien in het peloton.”

Wout van Aert heeft zo een fenomenale acht op negen beet in het veld deze winter. “Ik wil zeker niet komen klagen, maar het is nu extra jammer dat ik vorige week pech had (Van Aert kampte met kettingproblemen in Hulst, red.). Maar de belangrijkste cross van deze winter heb ik nu gewonnen en daar ben ik heel trots op. Het was uiteindelijk een kort en intens veldritseizoen. Ik wil dit moment gebruiken om iedereen binnen de ploeg te bedanken. Ik word op en top gesteund en we maken heel veel plezier.”