Baby vijf maanden na chaos in Kaboel herenigd met gezin

Vijf maanden was Sohail Ahmadi gescheiden van zijn ouders. De baby was amper twee maanden oud toen het vorig jaar in de chaos aan de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel vermist raakte. Taxichauffeur Hamid Safi en zijn gezin vingen het kind vervolgens maandenlang op. Maar nu wordt Sohail na wat onderhandelen toch herenigd met zijn echte ouders.

Toen de taliban afgelopen zomer opnieuw de macht overnam in Afghanistan probeerden heel wat mensen te vluchten. Het was duwen en trekken aan de luchthaven van Kaboel om op een evacuatievlucht te geraken. Onder die duwende en trekkende Afghanen ook de familie Ahmadi. Mirza Ali Ahmadi en zijn vrouw Suraya probeerden door de poort te geraken met de hoop op een betere toekomst. Maar Mirza had ook hun twee maanden oude zoon vast.

Toen de situatie escaleerde hadden ze schrik dat hun zoon verpletterd zou worden. Een Amerikaanse soldaat vroeg of hij kon helpen en nam de baby van hen over. Mirza en Suraya dachten snel door de poort te geraken en herenigd te worden met hun zoontje. Maar het duurde meer dan een halfuur eer ze aan de andere kant geraakten. Toen ze daar aankwamen, was hun zoontje Sohail nergens te bekennen. Mirza kreeg te horen dat zijn zoon waarschijnlijk op een vlucht geplaatst was en dat ze later opnieuw herenigd zouden kunnen worden. De hele familie evacueerde en kwam op een militaire basis in Texas terecht. Maar waar hun zoon was, wisten ze niet. Maandenlang hoorden ze niets.

Sohail was namelijk nog in Afghanistan. Op de dag dat zijn ouders hem aan een Amerikaanse soldaat gaven, vond taxichauffeur Safi hem. Hij vertelde dat hij de baby op de grond had zien liggen. Hij probeerde de ouders te vinden. Maar omdat dat niet lukte, nam hij de baby mee naar huis.

Safi heeft drie dochters en besloot om zelf voor de baby te zorgen. “Als zijn familie gevonden wordt, dan zal ik hem aan hen geven. Als dat niet zo is, dan voed ik hem zelf op”, vertelde hij aan Reuters. Safi nam de baby mee naar een dokter voor een medische check-up en nam de jongen snel op in zijn gezin. Ze noemden hem Mohammas Abed en begonnen foto’s op Facebook te plaatsen.

Geslacht schaap

Nadat Reuters het verhaal bracht van de verloren zoon, ging er bij de buurman van Safi een belletje rinkelen. Hij reageerde daarom op het artikel en vertelde waar de baby zich bevond. Dat kwam ook Mirza en Suraya ter oren en zij namen contact op met familieleden die nog in Afghanistan waren om de baby op te halen. De vader van Suraya reisde verschillende dagen en nam een geslacht schaap, verschillende kilo’s walnoten en kleren meer voor de familie van Safi. Maar Safi wou Sohail niet zomaar teruggeven. Safi stond erop dat zijn familie ook zou geëvacueerd worden uit Afghanistan.

De familie van Sohail probeerde via het Rode Kruis nog hun zoon terug te krijgen, maar ook dat lukte niet. Nadat al hun opties uitgeput waren, besloten ze contact op te nemen met de talibanpolitie en dienden ze een klacht in voor kidnapping. Safi zou die aanklacht ontkend hebben en zei dat hij enkel voor de baby zorgde. De politie liet de aanklacht vallen en probeerde tussen de twee families tot een overeenkomst te komen.

De familie van Sohail gaf Safi uiteindelijk 100.000 Afghani (zo’n 840 euro) voor de vijf maanden dat ze voor de jongen zorgden. Sohail werd aan zijn grootvader overhandigd en de ouders van de jongen konden hem ondertussen al zien via videochat.

(sgg,kmlo)