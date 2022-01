Ze doet het: Nederlands ‘Bommetje’ Jutta Leerdam verlengt op autoritaire wijze Europese titel op de 1.000 meter

Kok zette in rit één al haar tijd neer en deze bleef ook lang staan, totdat Leerdam in actie kwam. De populaire Nederlandse legde de twee rondjes in Thialf ruim een seconde sneller af dan haar rivale. Leerdam schaatste de vierde tijd ooit in de Nederlandse schaatstempel.

De twee Russinnen kwamen in de slotrit niet meer in de buurt van Leerdam, al reed Kachanova nog wel naar het brons. Michelle de Jong was de derde Nederlandse, zij eindigde als zesde. Onze landgenote Sandrine Tas gaf verstek door vermoeidheid.

LEES OOK. Het Nederlandse ‘Bommetje’ dat de schaatswereld op z’n kop zet: “Ik vind het heel ouderwets dat je jezelf als vrouw niet zou mogen laten zien”