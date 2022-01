De grootste fout en de beste snack voor onderweg: de slimme fietstips van ‘Slimste mens’ Geert Meyfroidt

Hij is slim, zeer slim, de Slimste Mens ter Wereld. En hij heeft volgend seizoen de ambitie om in de populaire quiz zelfs de allerslimste onder de slimsten te worden. En wat blijkt? Intensivist en professor Geert Meyfroidt (50) is ook een verwoed fietser, met een missie en een boodschap. We zetten daarom graag het nieuwe jaar in met de fietstips van deze slimme man. Het kan ons alleen maar slimmer doen fietsen.