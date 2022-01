Man is al 23 jaar kleurenblind, maar daar brengt vriendin verandering in met speciaal geschenk: “Is dit echt?”

Hij kon zijn ogen nauwelijks geloven, deze Amerikaan uit de staat Nebraska. De man is al 23 jaar kleurenblind, maar dankzij een speciaal geschenk van zijn vriendin kwam daar eind vorig jaar verandering in. Ze gaf hem een Enchroma zonnebril cadeau, waarmee de man meer kleuren kan zien. Toen hij de bril voor de eerste maal uittestte, was hij vrijwel sprakeloos: “Is dit echt?”