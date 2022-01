Sébastien Loeb en zijn Belgische copiloot Fabian Lurquin winnen hun tweede etappe in Dakar

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (BRX) hebben zondag de zevende etappe bij de wagens gewonnen. Voor Loeb en zijn Belgische copiloot Lurquin is het hun tweede zege in deze Dakar, de derde voor hun team Prodrive. Bij aankomst had Loeb 5:26 voorsprong op Nasser-Al Attiyah (Toyota), die comfortabel leider blijft. Carlos Sainz (Audi) eindigde als derde op 7:43.

Nadat hij vrijdag zijn zevende etappe in de Dakar had gewonnen, vertrok Orlando Terranova (BRX) op zondag als eerste bij de wagens. Zoals dat zo vaak het geval is verloor ook de Argentijn aanzienlijk wat tijd door als eerste de woestijn in te trekken. Hij passeerde het eerste waypoint als twintigste en zou uiteindelijk als elfde finishen. Henk Lategan (Toyota) was de snelste starter. De Zuid-Afrikaan bleef vlot meedraaien in de top 3 tot hij na 198 km stopte bij zijn teamgenoot De Villiers. De Zuid-Afrikaan stond na een bewogen Dakar vierde. Bewogen omdat hij tot twee keer toe een motorrijder aanreed, daarvoor in één geval vijf uur straftijd kreeg die dan nadien weer werd kwijtgescholden. De Villiers verloor op zondag meer dan één uur en zakt in de stand van de vierde naar de negende plaats.

Sébastien Loeb had intussen de leiding genomen. Na 259 km had de Fransman een voorsprong van 6:38 op Al-Attiyah, om er bij aankomst 5:26 van over te houden. Dankzij zijn tweede ritzege wipt Loeb opnieuw naar de tweede plaats in de stand ten nadele van Al Rajhi (Toyota) die als vijfde eindigde. Het verschil tussen Al-Attiyah en Loeb bedraagt nog altijd 44:59.

Bij de Belgen eindigden Erwin en Olivier Imschoot (Optimus) als 32e. Opnieuw een goede prestatie waardoor ze in de stand opschuiven naar de 28e plaats. Alexandre Leroy (Century) eindigde samen met zijn Franse copiloot Nicolas Delangue als 34e, goed voor de 29e plaats in de stand.