Marianne Vos geeft concurrentes het nakijken en soleert naar indrukwekkende zege in Nederlands kampioenschap veldrijden

In het Nederlandse Rucphen staat zondagmiddag het NK veldrijden op het programma. Om 13u15 beten de vrouwen de spits af, en Marianne Vos (34) kwam solo als eerste over de meet. Het is al de zevende keer dat Vos het Nederlands kampioenschap wint. Lucinda Brand eindigde tweede, Ceylin Alvarado derde.

Vos vormde samen met vrouw in vorm Lucinda Brand vanaf de start meteen een onafscheidelijk duo. Maar na amper twee rondes had Vos geen zin meer in gezelschap, en de 34-jarige Nederlandse besloot er alleen vandoor te gaan. Lucinda Brand, die de laatste weken nochtans in erg goede doen was, moest afhaken. Ook Ceylin Alvarado probeerde dichterbij te komen, maar Vos bleek te sterk en gaf haar voorsprong nooit meer uit handen. Brand eindigde uiteindelijk tweede en had ongetwijfeld op meer gehoopt, Alvarado moest vrede nemen met een derde plaats.