Anderlecht wint oefenwedstrijden tegen Westerlo en Zulte Waregem en begint 2022 met positieve noot

Anderlecht heeft zijn eerste twee oefenwedstrijden van het jaar gewonnen. Tegen Westerlo, de leider in 1B, werd het 2-0 na late doelpunten van Benito Raman en Yari Verschaeren. Later op de dag werd ook Zulte Waregem met 3-0 geklopt na doelpunten van Gomez, Stroeykens en El Hadj.

Anderlecht - Westerlo: 2-0

Vooraf enkele opvallende afwezigen bij Anderlecht. Majeed Ashimeru testte positief op het coronavirus en Hendrik Van Crombrugge is ziek, maar testte negatief. Kristoffer Olsson kampt met last aan de heup, Taylor Harwood-Bellis ontbrak wegens transferperikelen. De Engelsman trekt wellicht naar Stoke City.

Vincent Kompany maakte van de gelegenheid gebruik om enkele jongeren kansen te geven. Voor de eerste oefenwedstrijd tegen Westerlo stond Noah Sadiki (17) naast Wesley Hoedt centraal achterin. Kristian Arnstad (18) en Théo Leoni (21) kregen hun kans op het middenveld.

Raman scoorde, maar miste ook aardig wat kansen. — © BELGA

Raman niet scherp

Voorin koos Kompany wel voor het vaste viertal: Refaelov - Verschaeren - Zirkzee - Raman. Die laatste had Anderlecht in de eerste helft wel drie keer op voorsprong kunnen trappen. Eerst besloot Raman naast, dan trof hij de paal en tot slot stuitte hij ook nog eens op de uitstekend keepende David Jensen. Raman raakte stilaan geïrriteerd, want de snelle spits beseft ook dat hij die kansen in de competitie niet kan laten liggen.

Anderlecht kon niet scoren in de eerste helft, maar voetbalde bij momenten wel vlot door de Westerlo-defensie. Tien minuten voor rust had ook Yari Verschaeren nog de openingstreffer aan zijn voet. Verschaeren wilde de doelman poorten, maar die stond opnieuw pal. Net voor rust kon Westerlo - dat met een zestal echte basisspelers aan de aftrap kwam - een eerste keer dreigen, al ging de kopbal van Lukas Van Eeno wel een dikke meter over de kooi van de paars-witte gelegenheidsdoelman Colin Coosemans.

Kristian Arnstad mocht starten bij Anderlecht. — © BELGA

Meer tempo

Na de rust ging de wedstrijd beter op en neer. Westerlo kwam met meer lef uit de kleedkamer en kwam via Lyle Foster en Club Brugge-huurling Thomas Van den Keybus zelfs dicht bij de openingstreffer. Aan de overkant gingen opnieuw Benito Raman en Joshua Zirkzee beiden tot twee keer toe alleen op doel af, maar het vizier van het paars-witte spitsenduo stond niet op scherp.

Nadat ook Verschaeren, Refaelov en Hoedt de bal er in het slotkwartier niet in kregen, was het dan toch Raman die de score opende. In minuut 82 trapte hij een afvallende hoekschop heerlijk overhoeks in de winkelhaak. Helemaal op het einde zette Verschaeren de meer dan verdiende 2-0 op het bord. De eerste klus van de dag en van 2022 is dus geklaard voor Anderlecht, dat het straks nog opneemt tegen Zulte Waregem.

Opstellingen

Opstelling Anderlecht: Coosemans, Murillo, Sadiki, Hoedt, Mychailichenko, Arnstad, Leoni, Verschaeren, Refaelov (79’ Michez), Zirkzee (79’ Tshibangu), Raman

Opstelling Westerlo: Jensen, Seydoux, Soumah, Yameogo, Jordanov, Van Eenoo, Van den Keybus, Mossi, Bernat, Vaesen, Foster

Doelpunten: 82’ Raman (1-0), 89’ Verschaeren (2-0)

Anderlecht - Zulte Waregem: 3-0

Voor de tweede wedstrijd van de dag kwam Anderlecht met een volledig onuitgegeven elftal aan de aftrap. Hannes Delcroix mocht zijn eerste wedstrijdminuten maken sinds zijn zware knieblessure, jongens als Anouar Ait El Hadj en Marco Kana konden zich in de kijker spelen. Bij Zulte Waregem, dat met zeven besmettingen zwaar geteisterd wordt door het coronavirus, waren Jelle Vossen, Zinho Gano, Laurens De Bock, Ibrahima Seck en Jean-Luc Dompé de meest opvallende afwezigen.

Ook aan de aftrap bij paars-wit: seizoensrevelatie Sergio Gómez. Er was in de openingsfase werkelijk nog niets gebeurd, tot Gómez in de veertiende minuut een vrije trap binnen krulde. Mooie trap van de Spanjaard, al ging doelman Sammy Bossut niet helemaal vrijuit.

Wedstrijd gespeeld

Ondanks het onuitgegeven elftal was Anderlecht duidelijk baas. Nog voor Zulte Waregem iets kon tonen maakte Mario Stroeykens er na een halfuur 2-0 van. Knappe actie en overhoekse krul van de jeugdinternational. Het werd pijnlijk voor Zulte Waregem toen El Hadj er twee minuten later met een fraaie vrije trap al 3-0 van maakte.

In de tweede helft kabbelde de wedstrijd voort. Vincent Kompany maakte van de gelegenheid gebruik om met Michez (19), Engwanda-Ongena (18) en Duranville (15) nog wat talent in te brengen, ook bij Essevee kwam er jong geweld tussen de lijnen. Intussen slaagden de jongens van Timmy Simons er maar niet in om een deftige aanval in elkaar te knutselen en kon ook Anderlecht niet veel meer dreigen.

Vincent Kompany kan terugkijken op een meer dan geslaagde zondag. Niemand viel geblesseerd uit en heel wat jongeren etaleerden hun talent. Zulte Waregem moet hopen dat het steunpilaren als Vossen, Gano en Dompé snel kan recupereren.

Opstellingen

Opstelling RSCA: Verbruggen, Sardella, Debast, Delcroix (46’ Engwanda-Ongena), Gómez, Cullen, Kana, Ait El Hadj, Tshibangu (60’ Michez), De Wilde (74’ Duranville), Stroeykens

Opstelling Zulte Waregem: Bossut (46’ Bostyn), Cools (69’ De Poorter), Pletinckx, Humphreys, Ciranni (46’ De Buyser), Boya (46’ Hubert), Doumbia, Vigen (65’ Sylla), Fadera, De Neve, Srarfi (69’ Willen)

Doelpunten: 14’ Gómez (1-0), 30’ Stroeykens (2-0), 33’ El Hadj (3-0)