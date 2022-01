Thibau Nys moet BK bij de beloften verlaten na val op sleutelbeen: “Het WK? Dat is onbegonnen werk”

Thibau Nys was één van de kanshebbers om vandaag het Belgisch kampioenschap bij de beloften te winnen, maar in de voorlaatste ronde sloeg het noodlot toe voor de 19-jarige renner. Nys kwam ten val, en leek opnieuw last te hebben aan zijn sleutelbeen. In oktober brak Nys nog zijn sleutelbeen in zijn tweede cross van het seizoen in Waterloo. Het WK eind deze maand lijkt onhaalbaar.

De zege ging Nys alleszins niet pakken, met of zonder val. Verstrynge, Michels en Wyseure reden namelijk al op een flinke afstand, maar natuurlijk is de val geen pretje. “Heel dit seizoen is al een ramp geweest en vandaag was dat niet anders”, reageerde een teleurgestelde Nys achteraf. “Net voor mijn val had ik de indruk dat ik weer op gang kwam. Niet om helemaal terug in wedstrijd te komen, maar het ging wel beter. Ik pak de linkerkant van het spoor omdat je dan beter de bocht kan nemen, dat had ik vorige ronde ook al gedaan. Maar deze keer kwam ik iets harder aan en vloog ik overkop. Ik klapte helemaal dicht en voelde direct wat het was. Het is mijn eigen fout. Straks ga ik naar het ziekenhuis. De dokter zei alvast dat het waarschijnlijk inderdaad opnieuw mijn sleutelbeen is.”

Nys lijkt ook al een streep te trekken door het WK eind deze maand. “Het WK is over, daar gaan we niet naartoe. Dat is onbegonnen werk. Enfin, de kans is alleszins enorm klein dat ik dat nog haal.”

