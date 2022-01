Emiel Verstrynge neemt in laatste ronde afstand en kroont zich tot Belgisch kampioen bij de beloften

Alvorens de mannen aan de slag gaan in Middelkerke, was het aan de beloften om te strijden voor de Belgische titel in het veld. Emiel Verstrynge was de sterkste nadat hij Jente Michels in de laatste ronde uit het wiel reed. Joran Wyseure eindigde derde. Thibau Nys moest opgeven na een val op het sleutelbeen.

Thibau Nys moest het zondag zonder de steun van vader Sven doen: de manager van Baloise Trek Lions zat op het Nederlands kampioenschap. Het leek wel alsof Nys aangeslagen was, want hij reed geen al te beste beginfase. Nys zag hoe Emiel Verstrynge meteen fors het gaspedaal induwde. Nys leidde aanvankelijk nog wel de achtervolging, maar wanneer Jente Michels jacht begon te maken op de leider moest Nys helemaal afhaken.

Verstrynge en Michels kregen op de kop van de cross nog het gezelschap van Wyseure: het trio had na twee rondes een voorsprong van 14 seconden beet op Nys en co. Maar voor Wyseure leek het toch te snel te gaan, waardoor Verstrynge en Michels er voorin een tweestrijd van maakten. Wyseure volgde echter op amper een vijftal seconden, waardoor hij nog niet helemaal afgeschreven mocht worden.

In de voorlaatste ronde viel het doek jammer genoeg helemaal voor Thibau Nys, die ten val kwam en opnieuw naar het sleutelbeen greep. In oktober kampte Nys nog met een sleutelbeenbreuk nadat hij in Waterloo ook ten val kwam.

Voorin kregen we een duel tussen Verstrynge en Michels, en het was Verstrynge die in de laatste ronde een versnelling in petto had om naar de Belgische titel te snellen. Michels werd tweede, Wyseure derde. Voor Nys wordt dit een BK om snel te vergeten.