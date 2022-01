Meer bestuurders onder invloed van drugs dan van alcohol betrapt in Beringen en Ham

De politie controleerde onder meer in de Pieter Vanhoudtstraat, op de Koolmijnlaan en op de Paalsesteenweg in Beringen en in Ham op de Staatsbaan. Naast de twaalf ingetrokken rijbewijzen bleken zes voertuigen niet verzekerd. Er werden elf boetes opgesteld voor personen die hun veiligheidsgordel niet droegen of het kinderzitje niet of foutief gebruikten. siol