Ook Chelsea-keeper Edouard Mendy test positief bij Senegal

Een dag voor de eerste groepswedstrijd van Senegal op de Africa Cup heeft ook doelman Edouard Mendy positief getest op het coronavirus. De keeper van Chelsea behoort met Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Idrissa Gueye en Sadio Mané tot de belangrijkste spelers in de selectie van bondscoach Aliou Cissé. Zaterdag testte aanvoerder Koulibaly (Napoli) al positief en ook spits Famara Diédhiou (Alanyaspor) is besmet geraakt met het coronavirus.

Senegal begint het toernooi in Kameroen maandag tegen Zimbabwe. “Het is een moeilijke en gecompliceerde situatie”, zei Cissé. “Maar we gaan ervoor met de spelers die beschikbaar zijn. We gaan nog steeds met vertrouwen de wedstrijd tegen Zimbabwe in.”

Senegal was al later naar Kameroen afgereisd na enkele positieve gevallen in de selectie. Zes spelers zijn in Dakar achtergebleven vanwege coronaperikelen. Ook binnen de staf zijn heel wat besmettingen.

De Afrikaanse voetbalbond (CAF) wil de wedstrijden van de Africa Cup koste wat kost laten doorgaan. Als een land minimaal elf spelers heeft, ongeacht of daar een keeper bij zit, dan moet gespeeld worden.