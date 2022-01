An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts worden vijftiende in Winterberg op WB bobslee

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn zondag als vijftiende (op twintig duo’s) geëindigd in de zevende manche van de wereldbeker bobslee (tweemansbob) in het Duitse Winterberg.

De Belgian Bullets klokten na twee runs, waarin ze dertiende en achttiende werden, af in 1:58.68. Daarmee waren ze 1.53 trager dan de Duitsers Laura Nolte en Deborah Levi. Die wonnen in 1:57.15 voor hun landgenotes Kim Kalicki en Leonie Fiebig (tweede op 0.13) en de Amerikanen Kaillie Humphries en Sylvia Hoffman (derde op 0.15).

In de wereldbekerstand staat Vannieuwenhuyse negentiende met 652 punten. De Amerikaanse Elana Meyers Taylor, zondag vierde, behoudt de leiding met 1.321 punten.

Volgende week zondag (16 januari) valt in het Zwitserse St. Moritz het doek over de wereldbeker met de achtste en laatste manche.