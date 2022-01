Homoseksuele Australische voetballer Cavallo krijgt homofobe gezangen over zich heen: “Haat zal nooit winnen”

De Australische voetballer Josh Cavallo, die eind vorig jaar openbaarde dat hij homoseksueel is, zegt dit weekend in een voetbalstadion doelwit te zijn geweest van homofobie. Hij nam het met zijn club Adelaide United in Melbourne op tegen Melbourne Victory.

“Ik ga niet doen alsof ik de homofobe teksten tijdens de wedstrijd van gisteravond niet heb gezien of gehoord. Er zijn geen woorden om je te vertellen hoe teleurgesteld ik was. Als samenleving laat het zien dat we in 2022 nog steeds met deze problemen worden geconfronteerd”, schreef Cavallo (22) op Instagram.

“Haat zal nooit winnen. Ik zal me nooit verontschuldigen voor het naleven van mijn waarheid en voor wie ik ben buiten het voetbal.”

Cavallo zegt ook teleurgesteld te zijn in sociale media als Instagram. Volgens de 22-jarige “is het een trieste realiteit dat jullie platforms niet genoeg doen om de haatdragende berichten tegen te houden”.

De Australische A-League zegt in een verklaring “geschokt en bedroefd” te zijn. “Er is geen plaats voor pesterijen, intimidatie of misbruik in het Australische voetbal en we hebben geen enkele tolerantie voor dit kwalijke gedrag”, aldus de organisatie. “We werken met beide clubs samen om het incident te onderzoeken en zullen sancties opleggen aan alle mensen die hierbij betrokken zijn.”