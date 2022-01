Canada klopt Spanje en wint ATP-cup

Canada heeft de ATP Cup gewonnen (hard/10 miljoen dollar), een landencompetitie in aanloop naar de Australian Open.

In de finale in Sydney versloegen de Canadezen zondag Spanje. Denis Shapovalov (ATP 14) won het eerste enkelspel tegen Pablo Carreno Busta (ATP 20) met 6-4 en 6-3. Aansluitend zorgde Félix Auger-Aliassime (ATP 11) voor de beslissing door met 7-6 (7/3) en 6-3 Roberto Bautista Agut (ATP 19) te verslaan. Het afsluitende dubbel was daardoor zonder belang.

Canada volgt op de erelijst Rusland op. De Russen, met kopman Daniil Medvedev (ATP 2), verloren zaterdag in de halve finale van Canada. Servië won in 2020 de eerste editie van de ATP Cup.