Rafael Nadal viert comeback met eindzege op ATP-toernooi van Melbourne

In zijn 126e ATP-finale haalde Nadal het in twee sets van de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy (ATP 112). Het werd 7-6 (8/6) en 6-3 na een uur en 48 minuten tennis.

De 35-jarige Nadal speelde in Melbourne zijn eerste toernooi na vijf maanden afwezigheid op het circuit. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van het Citi Open in Washington in augustus 2021. Daarna laste hij een lange pauze in om een slepende voetblessure te laten verzorgen.

Nadal doet vanaf 17 januari een gooi naar een tweede titel op de Australian Open. Hij won het toernooi in 2009 en was er ook vier keer verliezend finalist.

De 24-jarige Maxime Cressy speelde zondag zijn eerste ATP-finale. De boomlange in Parijs geboren Amerikaan schakelde in Melbourne onder meer tweede reekshoofd Reilly Opelka (ATP 26) en derde reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 28) uit.