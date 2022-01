Innocent Ouedraogo aangesteld als pastoor-moderator in Hamont

Innocent Ouedraogo werd in 2005 in Burkina Faso tot priester gewijd. Vijf jaar later kwam hij naar ons land. In 2011 werd hij benoemd tot pastoor Thiewinkel en Linkhout in de federatie Lummen. In 2018 werd hij aangesteld als pastoor-moderator in Neerpelt. Hij volgt nu in Hamont-Achel E.H. Mathieu Plessers op die werd aangesteld als deken en pastoor-moderator in Beringen. Innocent verlaat Pelt waar vorig jaar priester Jan Philippe werd aangesteld als eerste pastoor-moderadator-deken in het nieuw gevormde dekenaat Pelt, en schuift nu dus door naar Hamont-Achel.