Wind velt twintig meter hoge boom op Parklaan in Genk

De boom in de Parklaan brak op zo’n twee meter van de begane grond in twee. — © Chris Nelis

De wind heeft in de nacht van zaterdag op zondag een twintig meter hoge boom op de Parklaan in de wijk Waterschei (Genk) geveld. De boom brak op zo’n twee meter hoogte van de begane grond in twee en kwam op het wegdek terecht.

De brandweer Oost-Limburg moest ter plaatse komen om de boom in stukken te zagen en de rijweg weer vrij te maken. Vermits er geen sprake is van boomrot, moet de kracht om de reus te vellen immens geweest zijn. Het voorval zal alleszins leiden tot discussie tussen voor- en tegenstanders van het kappen van platanen in dezelfde wijk. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland stelde eind vorig jaar haar eindrapport voor in beheren van laanbomen in de tuinwijk. Maar ook in dat plan kan een deel van de bewoners zich niet meteen vinden. (cn)