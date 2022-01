Duitse hoofdverdachte in zaak McCann zou alibi hebben

De Duitse hoofdverdachte voor de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal zou een alibi hebben. Dit hebben de Britse kranten Daily Mail en The Sun dit weekeinde bericht.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Zij is nooit teruggevonden. In juni 2020 kwam de Duitser Christian Brückner (44) als hoofdverdachte in beeld. Maar ook die piste lijkt een dood spoor te worden.

© BILD

Een door een vroegere speurder geleid team zou op basis van nieuwe getuigen hebben ontdekt dat de man een alibi zou hebben want hij zou zich op het tijdstip van de ontvoering “op dertig minuten” van het vakantiecomplex hebben bevonden. Ook bleek dat hij dan toch niet zou hebben getelefoneerd, zoals eerder was gedacht.

De Duitser zit voor andere zaken in een Duitse cel. Tot een aanklacht in de zaak-Maddie is het echter nog niet gekomen.