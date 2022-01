Arthur Van Den Boer verovert titel bij eerstejaarsnieuwelingen: “Klimmetjes waren belangrijk”

Arthur Van Den Boer is zondag in Middelkerke Belgisch kampioen veldrijden bij de eerstejaarsnieuwelingen geworden. “Dit is toch al mijn 17de zege van het seizoen, denk ik”, reageerde hij na afloop.

De renner van AA Drink Young Lions haalde het ruim afgescheiden voor Naud De Clercq. Mathias De Keersmaeker vervolledigde het podium.

“Ik had wel wat stress op voorhand”, zei Van Den Boer. “Ik had een slecht startnummer getrokken, en begon op de vijfde rij. Maar ik startte toch redelijk goed. Ik wist dat de klimmetjes belangrijk zouden zijn. In de eerste ronde kon ik al meteen aansluiten bij de kop. Daarna was het mijn plan om wat te rusten nadat ik veel energie had verbruikt. Bij de klimmetjes trok ik naar voren en sloeg ik een gat, om dat daarna steeds verder uit te bouwen.”

Van Den Boer en De Clercq lagen voorop na twee ronden. In de derde ronde sloeg Van Den Boer een kloof op De Clercq, die Van Den Boer steeds meer zag wegrijden. Na vijf ronden mocht Van Den Boer, tevens kampioen van Vlaams-Brabant, het zegegebaar maken.

