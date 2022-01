Rechter gaat niet in op vraag om zaak-Djokovic uit te stellen

De rechter die zich zal buigen over het beroep van Novak Djokovic tegen zijn uitzetting uit Australië, is niet ingegaan op de vraag om de zaak van maandag naar woensdag uit te stellen.

Advocaten van het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken hadden het verzoek ingediend, maar zij kregen nul op het rekest bij rechter Anthony Kelly. Uitstel zou betekenen dat de deadline wordt overschreden die door Tennis Australia is vastgelegd om te kunnen deelnemen aan de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 17 januari.

Novak Djokovic verblijft sinds enkele dagen in een quarantainehotel in Melbourne. De Servische nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen. Djokovics verdediging maakte zaterdag bekend dat de tennisser in december positief had getest op het coronavirus en op basis daarvan groen licht had gekregen om naar Melbourne af te reizen.