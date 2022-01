Alec Baldwin verdedigt zich tegen kritiek dat hij niet wil meewerken aan politie-onderzoek

Eén en ander gaat blijkbaar om de telefoon van Baldwin. Onderzoekers hopen dat ze daar meer informatie kunnen vinden dat hun speurwerk vooruit zou kunnen helpen. Maar ondanks het feit dat ze meer dan drie weken geleden een huiszoekingsbevel afleverden, konden ze de telefoon nog niet in hun bezit krijgen.

Zaterdag postte Baldwin op zijn Instagrampagina een bericht waarin hij zegt dat “elke suggestie dat hij met opzet de speurders uit de weg zou gaan” fout is. “Ze kunnen gewoon niet zomaar in je telefoon neuzen en je foto’s bekijken, je liefdesbrieven aan je vrouw lezen of gelijk wat”, zei Baldwin nog. “Dat proces heeft tijd nodig. Maar natuurlijk ga ik 1.000 procent meewerken met alles.”

Halyna Hutchins, een cameravrouw, werd neergeschoten op set toen Baldwin oefende met het geweer. Hij houdt zijn onschuld staande en zegt dat hij de trekker niet heeft overgehaald. Volgens advocaten moest Baldwin helemaal geen pistool bij zich hebben, en was zijn gedrag roekeloos. Ze beschuldigen hem er ook van de veiligheidsmaatregelen niet opgevolgd te hebben.