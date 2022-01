Coppejans, Bemelmans en Bergs kennen tegenstanders in kwalificaties voor Australian Open

Vier Belgische tennissers, drie mannen en een vrouw, trachten zich de komende dagen via de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open in Melbourne, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Ruben Bemelmans (ATP 212) werd gekoppeld aan de Portugees Nuno Borges (ATP 194). De Limburger mikt op een vierde deelname. Zijn beste uitslag ‘down under’ is een tweede ronde in 2018.

Kimmer Coppejans (ATP 208) moet de baan op tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 130), tegen wie hij vorig jaar won in de kwalificaties van Roland Garros. In 2021 debuteerde de Oostendenaar op de hoofdtabel van de Australian Open, met verlies in de eerste ronde.

Zizou Bergs (ATP 192), die nog nooit op de hoofdtabel van een grandslam stond, treft in de eerste van drie voorrondes de Oekraïner Vitaliy Sachko (ATP 244).

Ysaline Bonaventure (WTA 235) opent tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 122). De 27-jarige uit Stavelot mikt op een derde deelname, na 2021 en 2019 toen ze telkens in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Zondag won ze alvast het ITF-toernooi van Bendigo.

Coppejans en Bergs spelen maandag hun eerste wedstrijd.

(belga)