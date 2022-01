Topreekshoofd Gaël Monfils steekt elfde titel op zak

De Fransman Gaël Monfils (ATP 21) heeft zondag het ATP-toernooi in het Australische Adelaide (hardcourt/416.800 dollar) gewonnen.

In de finale versloeg het eerste reekshoofd de als tweede geplaatste Rus Karen Khachanov (ATP 29) met twee keer 6-4.

Voor de 35-jarige Monfils is het de elfde ATP-toernooizege, de eerste sinds hij in februari 2020 voor de tweede keer de titel in Rotterdam won. De ervaren Fransman was ook al 22 keer verliezend finalist.

De teller van de 25-jarige Khachanov blijft voorlopig staan op vier zeges in zes finales. Vorige zomer was hij ook verliezend finalist op de Olympische Spelen in Tokio, tegen Alexander Zverev.

