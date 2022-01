Simona Halep kent uitstekende generale repetetitie voor Australian Open met winst in WTA-toernooi van Melbourne

De Roemeense Simona Halep (WTA 20) heeft zondag het Melbourne Summer Set 1 (hardcourt/239.477 dollar) op haar naam geschreven. In de finale van dit voorbereidingstoernooi op de Australian Open klopte ze de Russische Veronika Kudermetova (WTA 31) met 6-2 en 6-3.

Voor de gewezen nummer 1 van de wereld is het de 23e WTA-titel uit haar carrière, de eerste sinds ze in september 2020 de Italiaanse Open won. De 30-jarige Roemeense telt twee grandslamzeges op haar erelijst, Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019.

Veronika Kudermetova (24) won tot dusver twee WTA-toernooien, in Guadalajara (een 125K in 2019) en Charleston (2021). De Russin profiteerde in de halve finale van het forfait van de Japanse vedette en eerste reekshoofd Naomi Osaka (WTA 13), die zich terugtrok met een buikspierblessure.