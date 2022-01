Lonen worden onbetaalbaar volgens werkgevers, maar op indexsprong is het zeker nog jaartje wachten

Een indexsprong is nu onvermijdelijk geworden volgens Voka-voorzitter Wouter De Geest. Daarmee pleit de werkgeversorganisatie om de volgende automatische verhoging van de lonen over te slaan. Maar het voorstel valt voorlopig op een koude steen bij de politiek. Óók bij de liberalen. Al hoeft het niet te verbazen dat de indexsprong volgend jaar tóch nog wordt opgerakeld in een debat.