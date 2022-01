Miami Heat wint topper bij Phoenix Suns in NBA

Phoenix blijft ondanks het verlies leider in de Western Conference maar voelt de hete adem van Golden State, dat slechts een keer minder won (29 tegen 30) en even vaak verloor (9). De Warriors kwamen niet in actie.

Miami wipt dankzij de overwinning over kampioen Milwaukee naar de derde plaats in de Eastern Conference. De Bucks verloren zaterdagavond ondanks een knalprestatie van hun Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo (43 punten, 12 rebounds), met 114-106 van de Charlotte Hornets.