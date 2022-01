Nederlander zoekt naar vrouw die andere helft guldenbiljet heeft: “30 jaar geleden gezellige avond gehad”

Tijdens het opruimen van de zolder kwam Stephan Damen uit het Nederlandse Oss ineens weer een fotolijstje tegen met daarin een briefje van 10 gulden. Meer dan 30 jaar geleden gaf hij de andere helft aan een vrouw waar hij ’een gezellige avond’ mee had gehad. Via Facebook plaatste hij vrijdag een oproep om haar te vinden.

De ontmoeting was ongeveer 30 jaar geleden bij café Sergeant Peppers in Uden, schrijft Stephan. “Ik had een gezellige avond gehad met een dame. Op het einde van die avond kwam de vraag: gaan we elkaar nog vaker zien? Toen heb ik een tientje kapotgescheurd en gezegd dat als het lot ons gunstig gezind was dit tientje weer één geheel zou worden.”

Superhuwelijk

Stephan is overigens niet op zoek is naar een nieuwe vlam, schrijft hij. “Geen zorgen mijn huwelijk is super. Ik zoek ook geen relatie.” Hij zoekt alleen ’een beetje positiviteit’. De oproep van Stephan is ondertussen al meer dan 10 duizend keer gedeeld.