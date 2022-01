Sercan is weggestemd uit ‘Big Brother’: “Misschien heb ik me te snel opengesteld”

Het avontuur zit erop voor Sercan.

Big Brother gaat verder zonder Sercan uit Tessenderlo. Onze landgenoot werd weggestemd door de kijker. Toen donderdag bleek dat hij genomineerd was, barstte hij in tranen uit.

De exit verliep met opgeheven hoofd. “Misschien heb ik mezelf te snel opengesteld naar anderen toe en heb ik soms te fel gereageerd”, zegt hij. Sercan werd samen met Kristoff genomineerd door Salar en Nawel, twee bewoners die pas na een tijdje hun intrede deden. Ze betraden maandag het Big Brother-huis, maar verbleven de eerste 24 uur in het nieuwe datacenter. Salar wist meteen wie hij ging nomineren, Nawel had het lastiger.

Magazijnmedewerker Sercan was een van de bewoners van het eerste uur. Op 31 december betrad hij samen met zeven medebewoners het Big Brother-huis in Amsterdam. Schlagerzanger Kristof kwam op 2 januari het huis in.

(tove)