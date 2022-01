Postkantoren van Diepenbeek en Kortessem kunnen eindelijk weer probleemloos open

Er rees de jongste weken nogal wat ongenoegen over onverwachte sluitingsdagen in de postkantoren van zowel Diepenbeek als Kortessem. Mensen stonden er geregeld voor gesloten deuren, ook al zou het kantoor op dat ogenblik, volgens de aangegeven openingsuren, open geweest zijn.

“We zijn er van op de hoogte maar de problemen zouden nu van de baan moeten zijn”, zegt Veerle Van Mierlo, woordvoerder van Bpost. “In beide gevallen waren er wat problemen met de infrastructuren. Zo kampte men in Diepenbeek met voortdurende uitval van zowel stroom als verwarming waardoor het er gewoon veel te koud was om te kunnen normaal werken. Dat probleem is nu van de baan zodat het kantoor weer open zou moeten zijn, zoals voorheen. In Kortessem is recent verbouwd en daar ontstonden sindsdien geregeld elektrische pannes. Ook die zijn opgelost, waardoor ook in Kortessem het kantoor nu open blijft.”

