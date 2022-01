Jessa Ziekenhuis verstrengt bezoekersregeling vanaf maandag

Vanaf maandag 10 januari verstrengt het Hasseltse Jessa Ziekenhuis haar bezoekbeleid. Waar eerder nog 1 vaste bezoeker per 2 dagen toegelaten, verandert dat naar 1 vaste bezoeker per 5 dagen.

“Gezien de enorme besmettelijkheid van de omikronvariant, moeten we helaas verstrengen. We doen dit niet van harte, integendeel, maar het virus dwingt ons om te anticiperen op de dramatische stijging van het aantal besmettingen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze patiënten in de meest veilige omstandigheden verzorgd kunnen worden door onze medewerkers en artsen”, zegt algemeen directeur Yves Breysem.

“De cijfers zijn zeer onrustwekkend en we zijn erg bezorgd”, zegt ook medisch directeur dr. Jos Vandekerkhof. “We kiezen voor een pro-actieve aanpak, want in de huidige omstandigheden moeten we echt corona-uitbraken vermijden, zowel onder de patiënten als onder ons personeel.”

Volgens de geldende richtlijnen van de overheid kunnen patiënten beperkt bezoek ontvangen in het ziekenhuis. De Jessa-bezoekregeling is zo uitgewerkt dat de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers gegarandeerd is. Hierbij de algemene richtlijn die vanaf maandag van kracht wordt:

- Er is enkel bezoek om de 5 dagen mogelijk

- Per opname is er 1 vaste bezoeker toegelaten waarbij ook kinderen meetellen

- Het bezoek mag maximaal 1 uur duren

- In meerpersoonskamers is gelijktijdig bezoek voor meerdere patiënten niet mogelijk

Er bestaan wel uitzonderingen voor specifieke afdelingen zoals bijvoorbeeld palliatieve zorgen.(dj)