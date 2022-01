Al meer dan 5.000 arrestaties na onrust in Kazachstan

Bij de zware protesten in Kazachstan zijn in het land al meer dan 5.000 mensen gearresteerd. “In heel Kazachstan zijn tot dusver 5.135 mensen opgepakt”, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken zondagochtend. Tijdens de protesten zijn zowat 400 voertuigen vernield, de meeste daarvan politiewagens.

De autoriteiten proberen ondertussen het gewone leven in het land te laten hervatten. Zo kondigde het ministerie van Handel zondag aan dat voedselleveringen aan afgelegen gebieden veiliggesteld zijn. Ook de leveringen van brandstof en vloeibaar gas vinden plaats, aldus het ministerie van Energie.

Nieuwe officiële informatie over de dodelijke slachtoffers is er niet. President Kassym-Jomart Tokajev had de politie en het leger vrijdag opgedragen om “zonder waarschuwing” te schieten op demonstranten, die hij als “terroristen” en “bandieten” bestempelde. Staatsmedia maakten eerder gewag van meer dan 40 doden, onder wie ook mensen van de ordediensten.