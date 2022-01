Duizenden manifesteren in Duitse steden tegen pandemiebeleid

Meerdere duizenden mensen hebben zaterdag in tal van Duitse steden gemanifesteerd tegen het beleid om de coronapandemie in te dammen. Het grootste evenement vond plaats in Hamburg, waar volgens de politie zo’n 13.700 mensen aanwezig waren. Ook in steden als Maagdeburg, Freiburg, Ansbach, Regensburg, Schwerin, Frankfurt, Wetzlar, Düsseldorf en Trier hadden samenkomsten plaats.