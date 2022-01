Patro-icoon Makowski overleden

Oud-speler Edmond ‘Monjoe’ Makowski is overleden. De stijlvolle rechtsback maakte deel uit van de gouden generatie die in 1960 wist door te stoten naar de hoogste klasse. De eerste en enige keer trouwens dat Patro in Eerste Klasse zou spelen. Makowski, die ook jeugd-, belofte- en militair international was, speelde na zijn Patro-periode nog bij Sporting Hasselt. Na zijn spelers-carrière werd hij jarenlang een gerespecteerde jeugdtrainer bij Patro. Edmond Makowski werd 83 jaar. (jmi)