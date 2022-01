Nieuwe Pixar ‘Turning red’ gaat rechtstreeks in streaming op Disney+

De film is vanaf half maart voorlopig uitsluitend via streaming daar te bekijken. Disney nam die beslissing na de goede resultaten van de familiefilms Soul en Luca. Die werden door de wereldwijde sluitingen van bioscopen vanwege de coronacrisis ook meteen op de streamingdienst uitgebracht. Turning red gaat over een tiener die transformeert in een rode panda als ze te enthousiast is. Voor de soundtrack van de film werd een beroep gedaan op popster Billie Eilish en haar broer Finneas O’Connell. (tove)