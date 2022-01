Robert De Niro en voormalige assistente blijven elkaar bestoken in rechtszaak rond verbaal misbruik en seksisme

Robert De Niro is niet van plan zijn vroegere assistente gelijk te geven. — © Evan Agostini/Invision/AP

Haast drie jaar geleden besloten ze elkaar aan te klagen. Volgens de vrouw maakte de filmster zich schuldig aan verbaal misbruik en seksisme. De acteur beweert dat de vrouw de kredietkaart van zijn bedrijf gebruikte voor persoonlijke uitgaven waaronder het inhuren van een hondenoppas. Ze zou ook airmiles(vliegkilometers die je kan opsparen, red), voor een bedrag van 260.000 euro hebben opgesoupeerd.

Zopas lekte uit dat De Niro van de vrouw een schadevergoeding van 5,3 miljoen euro wil. Chase Robinson is niet onder de indruk en eist op haar beurt 12 miljoen euro. Dat is de compensatie die ze wil voor de voortdurende beledigingen en scheldpartijen die ze moest ondergaan op de werkvloer. De uitspraak zou later dit jaar volgen. (tove)