Oude ‘nipplegate’ houdt muzikale comeback Justin Timberlake tegen

De reden? Een aanstaande documentaire rondom het tepelschandaal van Janet Jackson (55) tijdens de Super Bowl waarbij de zanger betrokken was. Timberlake denkt dat er bij de release opnieuw opschudding kan ontstaan en dat zou een negatief effect hebben op de verkoopcijfers van zijn nieuwe album.

Jackson zou voor het eerst het hele verhaal uit de doeken doen over de zogeheten nipplegate. De zangeres verzorgde in 2004 de pauze-act tijdens de Super Bowl. Justin rukte per ongeluk een deel van haar kleding los waardoor haar tepel wereldwijd te zien was. Het zorgde ervoor dat de carrière van Jackson een duik nam. (tove)