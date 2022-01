Vrouw van Frans Bauer getroffen door herseninfarct

“Voor ons als gezin is het jaar helaas niet zo goed begonnen. Onze Mariska is deze week getroffen door een herseninfarct en we zijn enorm geschrokken.” Dat schrijft Frans Bauer (48) op Instagram bij een foto van hemzelf en zijn echtgenote. De 45-jarige Mariska werd naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht en herstelt momenteel thuis van het infarct. De zanger bedankt meteen ook het ziekenhuis voor de goede zorgen en zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met zijn vrouw. (jdr)