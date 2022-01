Op de achttiende speeldag in de Duitse Bundesliga werden er zaterdag zes matchen afgewerkt. Borussia Dortmund maakte een comeback in de topper in en tegen Eintracht Frankfurt door met 2-3 te gaan winnen. RB Leizpig nam deze middag thuis vlot de maat van Mainz 05, terwijl Bayer Leverkusen bleef op een gelijkspel steken tegen Union Berlin.