Turkmenistan wil af van ‘poort naar de hel’

Al tientallen jaren staat een krater in de woestijn in Turkmenistan in brand. Maar daar wil de huidige president nu een einde aan brengen.

De krater van Derweze staat beter gekend als de ‘poort naar de hel’. En het is niet moeilijk te zien waarom. Het is een reusachtig gat in de woestijn dat al tientallen jaren in brand staat. Hoe die krater precies vuur kon vatten, is niet helemaal duidelijk. Volgens bepaalde theorieën zouden de Sovjets er iets mee te maken hebben, maar er bestaat vooral veel mysterie rond het vuur. Hoe het komt dat het vuur niet dooft, is gemakkelijker uit te leggen. De krater bevindt zich namelijk in een aardgasveld.

Het is een van de meest populaire trekpleisters in Turkmenistan, maar toch wil de president ervan af. Hij heeft opgedragen een oplossing te vinden voor het blussen van het vuur. “We verliezen waardevolle natuurlijke bronnen waaruit wij aanzienlijke winsten zouden kunnen behalen en die we zouden kunnen gebruiken voor de verbetering van het welzijn van onze bevolking,” zei de president in een op televisie uitgezonden verklaring.

© AFP

© AFP

© AP

