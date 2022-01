Dat is schrikken: vrouw heeft veel geluk wanneer tegenligger deel van lading verliest

Een vrouw is op een snelweg in Thailand ontsnapt aan een zwaar ongeval. Een vrachtwagenchauffeur die op het punt stond om de wagen van de dame te kruisen, verloor opeens een deel van zijn lading suikerriet. Gelukkig was de automobiliste zeer alert: ze ging onmiddellijk in de remmen en kon vermijden dat haar voorruit werd verbrijzeld. Bovendien had de vrouw meeval dat er achter haar geen andere voertuigen reden. De truckchauffeur neemt de volle verantwoordelijk op zich voor de veroorzaakte schade.