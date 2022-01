“Steeds minder cash gebruikt”, maar geldpersen draaien overuren: waar gaat al dat geld naartoe?

Na bijna twee jaar coronacrisis lijkt cash stilaan uitgeteld. Toch drukte de Europese Centrale Bank in het eerste pandemiejaar voor 160 miljard aan extra biljetten bij. Om “aan de stijgende vraag en het gebrek aan biljetten” te voldoen. Per inwoner van de eurozone is nochtans meer dan 4.000 euro aan cash geld in omloop. Die contradictie heeft een naam: de bankbiljetten-paradox. Met als belangrijkste vraag: waar zitten al die biljetten?